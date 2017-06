Sammontana: una campagna per il nuovo gelato senza latte

Si chiama Amando ed e sbarcato in comunicazione, come indica il nome stesso, inserito all'interno di un immaginario amoroso, a tratti sensuale. Questo il nuovo gelato lanciato da Sammontana, una ricetta senza latte vaccino e a base di "latte di mandorla, per chi si vuole bene", come recita l'advertsing.

Il prodotto, che cavalca appieno i nuovi trend di consumo, è on air dal 19 giugno con una campagna ideata da Auge e pianificata da Mec. Il messaggio dal tono emozionale e un po' in "stile Muller" è veicolato sulla stampa attraverso le principali testate nazionali e attraverso uno spot in onda sul web, con landing page dedicata sul sito del brand.

Amando è disponibile nei bar in formato stecco: l’interno di gelato alla vaniglia si propone con due differenti coperture, frutti rossi e pesca. Nei supermercati, invece, si aggiunge un terzo gusto con copertura alla mela verde e kiwi, in un pack assortito da 6 stecchi. Presente, infine, il formato vaschetta da 400 grammi in due varianti.

Credits

Direttore Creativo: Federica Ariagno, Williams Tattoli

Copywriter: Niccolò Bossi

Senior Producer: Cecilia Del Favero

Regista: Samen

Casa di produzione: Movie Magic

Post Produzione audio: The Log

Media Planning: Mec