Sanpellegrino, Nestlé Waters: certificazione AWS entro il 2020

Nestlé Waters, presente in Italia attraverso il Gruppo Sanpellegrino, consolida la propria collaborazione con Alliance for Water Stewardship (AWS) impegnandosi a certificare 20 stabilimenti entro il 2020.

Il Gruppo, che ha già certificato quattro stabilimenti di imbottigliamento, uno in Pakistan (a Sheikhupura) e tre in California, (a Ontario, Sacramento e Livermore) prosegue il suo impegno nella tutela delle risorse idriche certificando altri siti produttivi in Africa, Asia, Canada, Europa (anche in Italia), America Latina e Stati Uniti per conseguire l’obiettivo che si è prefissato di raggiungere entro il 2020.

"L'impegno di Nestlé Waters nell’implementazione dello standard AWS fa da apripista all’interno del mercato, e sottolinea l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche e dei benefici che può portare al business - ha dichiarato Adrian Sym, CEO di AWS. Attraverso questa collaborazione globale, invitiamo anche altre grandi aziende a seguire l’esempio di Nestlé Waters partecipando con contributi significativi e verificabili in maniera indipendente, alla nostra sfida per la tutela delle risorse idriche, attraverso l'implementazione dello Standard AWS”.

“La collaborazione con AWS segna un nuovo passo in un percorso improntato alla gestione sostenibile delle risorse idriche che ci consentirà di coinvolgere ulteriormente le comunità locali per assicurare la sostenibilità di questa risorsa nei territori in cui siamo presenti - ha dichiarato Maurizio Patarnello, CEO di Nestlé Waters.Implementando ulteriormente questo Standard, mostreremo la strada ad altre aziende, dimostrando che è possibile collaborare nell'interesse del futuro dell’acqua”.

Lanciato nel 2014 da società leader di mercato, enti pubblici, istituzioni accademiche e organizzazioni non-profit, comeThe Nature Conservancy e il Fondo World Wildlife, AWS è il primo standard internazionale di tutela delle risorse idriche che consente di misurare una gestione responsabile dell’acqua attraverso criteri sociali, ambientali ed economici.

Il rigoroso processo seguito per ottenere la certificazione AWS, attesta ulteriormente il continuo impegno di Nestlé Waters per una gestione responsabile delle risorse idriche. L’andamento della certificazione dei siti produttivi, rispetto ai 30 principali standard AWS è verificato da organismi di certificazione credibili e indipendenti.