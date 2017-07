Sant’Anna in tv dà Lezioni di Etichetta sulla nuova linea Karma

Fino a sabato 22 luglio Sant’Anna, il Gruppo italiano del beverage, è in onda su tutti i canali Rai per raccontare la nuova gamma di bevande Karma. Per la comunicazione è stato scelto il format cross-mediale Lezioni di Etichetta: ovvero 3 spot da 30 secondi che spiegano i delicati mix di frutta e verdura, tra gusto e benessere.

L'adv ideato da Progetti Speciali e Nuove Tendenze di Rai Pubblicità punta a trasferire al pubblico le caratteristiche specifiche e le innovazioni di processo dei prodotti, partendo dalla lettura dell’etichetta. I diversi soggetti creativi saranno declinati sui canali tv, radio, digital e cinema.

Il format è coerente con la strategia che da sempre ha connotato la comunicazione di Sant’Anna, tra le prime ad utilizzare in Italia la pubblicità comparativa. Già alla fine degli anni Novanta, Sant’Anna utilizzava infatti per le proprie campagne “il corso abbreviato sulle acque minerali”, suddiviso in 6 lezioni. L’adesione al nuovo progetto Rai è dunque un’evoluzione del tema dell’etichetta.

Negli ultimi anni il Gruppo ha investito molto nella diversificazione, introducendo sul mercato tè freddi, succhi di frutta e ora i nuovi mix di frutta e verdura Karma.