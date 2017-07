Dopo Cogest, entrata nell'orbita Cushman&Wakefield, un altro pezzo di Italia, pur nel ristretto ambito del retail real estate, se ne va Oltremanica.

Savills acquisisce Larry Smith Italia, una delle più note società specializzate nella gestione di centri e parchi commerciali e servizi di leasing con sede in Italia.

L’acquisizione di Larry Smith permette a Savills, in sinergia all’attività già consolidata di Valuation e Capital Markets, di assumere una posizione leader nel mercato.

Larry Smith ha sede a Milano, copre da trent'anni tutte le principali attività connesse ai servizi retail, e impiega 80 dipendenti: è guidata da Christian Recalcati (Ceo), con Corrado Vismara, Maddalena Panu, Silvia Segale e Anna Buniato.

Il management continuerà a giocare il ruolo di primo piano nell’esecutivo di Savills Italy e dei Pan European Divisional Boards, per potenziare e sviluppare il portafoglio immobiliare Savills in Europa.

"L'acquisizione di Larry Smith è per noi una grande opportunità per creare un centro d’eccellenza nella gestione di centri commerciali e servizi di leasing in Italia -commenta Mark Ridley, Ceo di Savills UK e Europaper- con l'obiettivo di supportare il nostro network europeo e allargare la presenza della società nel business retail di tutto il continente e al di fuori di esso. Il mercato immobiliare italiano si è dimostrato forte negli ultimi anni e abbiamo forti ambizioni per questa attività".

"Il team ci permette di guadagnare una posizione di mercato di primo piano -aggiunge Gianni Flammini, a capo di Savills Italy- offrendo opportunità per lo sviluppo nell'immobiliare commerciale High Street e nelle tipologie di cespiti del Property Management, congiuntamente ad una piattaforma che ci consentirà di crescere nel Building e Project Consultancy (consulenza orientata alle fasi sviluppo e progetto, ndr) e Business Space Agency (identificazione e commercializzazione degli spazi, ndr)"