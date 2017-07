Savills Investment Management Sgr ha firmato l'accordo di programma con Comune di Milano, Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato per la riqualificazione dello scalo Farini di Milano all’interno dell’accordo più ampio per il rilancio di 7 scali ferroviari del capoluogo lombardo

È da quasi vent'anni (si veda l'inchiesta su Mark Up n.179, luglio-agosto 2009) che si parla di riconversione degli scali ferroviari milanesi: 7 destinazioni di vastissima superficie (complessivamente oltre 1,2 milioni di mq), complesse dal punto di vista di una riprogettualità urbanistica, che rappresentano non solo importanti snodi logistici e di trasporto passeggeri, ma opportunità di rilancio per interi quartieri.

Savills Investment Management Sgr, società di gestione del fondo di investimento Olimpia Investment Fund (controllato da Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc, società immobiliare quotata alla Borsa di Londra) annuncia la sottoscrizione di un Accordo di Programma (AdP) per la riqualificazione dello scalo ferroviario Farini a Milano, che include la porzione prospicente via Valtellina (zona ex dogana) di circa 60.000 mq, di proprietà del fondo Olimpia, come punto focale di un progetto di sviluppo a destinazione d’uso commerciale e residenziale.

L’AdP sottoscritto tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato con Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e Olimpia Investment Fund e ratificato il 13 luglio 2017, include, oltre a Mi-Farini, altri 6 scali ferroviari dismessi nell’area urbana del capoluogo lombardo, e rientra in un progetto di riqualificazione che comprende una superficie di oltre 1,25 milioni di mq, di cui circa 200.000 mq rimarranno adibiti a funzione ferroviaria, mentre oltre 675.000 mq saranno destinati ad aree verdi e spazi pubblici.

Un'area strategica anche per la contiguità a Porta Nuova

Il fondo Olimpia Investment Fund intende proseguire con il programma di pianificazione urbanistica per la destinazione d’uso commerciale e residenziale dell’area, per il quale sta portando avanti le trattative con il Comune di Milano e Ferrovie dello Stato Italiane, la società statale che gestisce le infrastrutture e i servizi della rete ferroviaria italiana.

"Questo accordo rappresenta una pietra miliare nella riqualificazione dell’area di via Valtellina -commenta Mary Ricks, presidente e Ceo di Kennedy Wilson Europe- in quanto punto strategico di accesso al più ampio progetto di riqualificazione dello scalo ferroviario Farini. Con la creazione di spazi a destinazione d’uso sia commerciale che residenziale in via Valtellina si schiuderà un enorme potenziale per questa area urbana nel centro di Milano, anche in considerazione della sua immediata vicinanza al quartiere di Porta Nuova".

"Siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti di aver partecipato a uno dei più significativi progetti di riqualificazione urbana del panorama immobiliare italiano -aggiunge Giuseppe Oriani, amministratore delegato di Savills Investment Management Sgr- consolidando le relazioni con uno dei principali investitori internazionali, a riprova della crescente fiducia degli operatori internazionali nel mercato immobiliare italiano".

DLA Piper, Perelli Consulting, e Caputo Partnership hanno partecipato all’operazione, in qualità di consulenti del fondo Olimpia Investment Fund.