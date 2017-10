Non è, ovviamente, il Castello degli Estensi, simbolo di Ferrara, ma Il Castello centro commerciale di proprietà Eurocommercial Properties Italia, che, di concerto con Coop Alleanza 3.0 e il Consorzio del centro commerciale, ne ha affidato a Savills Larry Smith la gestione.

Inaugurato nel 1990, il centro commerciale Il Castello ha una galleria di negozi che si sviluppa su circa 38.500 mq con complessive 90 unità tra esercizi commerciali, ristorazioni e servizi e Ipercoop. È la principale destinazione per gli acquisti alimentari e non nell'area ferrarese, dopo il commercio cittadino.

Obiettivo di Savills Larry Smith è applicare le proprie conoscenze su ogni singolo ogni aspetto della gestione, per rafforzare il posizionamento premium della galleria commerciale e generare ricadute positive per le performance dei conduttori.

"È importante questo incarico per l’attività di gestione del centro commerciale il Castello, leader nel proprio contesto territoriale –commenta Christian Recalcati, managing director di Savills Larry Smith–. Il nostro obiettivo sarà soddisfare al meglio i clienti e i visitatori del centro e di consolidarne il posizionamento nel suo attuale bacino di utenza insieme al contributo delle insegne che vi operano".