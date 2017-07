La Città del Mare è il nuovo mini centro commerciale che sorge sull'area dell'ex centrale elettrica di Savona: oltre al supermercato Conad (Nordiconad) segnaliamo il primo negozio ligure della catena Cvg

Il piccolo centro commerciale (3.900 mq di vendita), La Città sul Mare a Savona (corso Vittorio Veneto) è il risultato di un lungo lavoro di ristrutturazione e riqualificazione dell’ex centrale Enel sul torrente Letimbro, il corso d'acqua che sfocia sul Mar Ligure entrando a Savona. In questa città della riviera di ponente ci sono già attivi da molto tempo due centri commerciali (Il Gabbiano e Le Officine) trainati rispettivamente da Ipercoop e Conad, ben più grandi del nuovo arrivato: il Gabbiano ha 60 negozi su quasi 24.000 mq di Gla, Le Officine 49 unità su 17.500 mq. Se allarghiamo il giro alla provincia savonese, Il Molo 8.44 a Vado Ligure è il terzo centro commerciale per Gla, con 21.000 mq e 64 negozi.

Dopo 100 anni di centrale elettrica si accende lo shopping centre

La Città sul Mare sorge sull'area della centrale termoelettrica nata nel 1905 alla foce del torrente Letimbro, lungo la fascia litoranea urbana di Savona, per opera di Rinaldo Negri. Negli anni Settanta, dopo l’inaugurazione della nuova centrale Tirreno Power di Vado Ligure, la centrale Enel venne chiusa e smantellata.

È un altro dei numerosissimi esempi di lunghe e sofferte riconversioni di stabilimenti industriali. Il recupero dell'ex centrale Enel ha assorbito una decina di anni dall’apertura dei cantieri. Il progetto di riqualificazione di Meraviglia Mediterranea srl, società che aveva acquisito la ex centrale nel 2005, a 100 anni esatti dalla sua costruzione, ha richiesto un investimento di oltre 50 milioni di euro.

I lavori di recupero si sono svolti sotto la supervisione della Soprintendenza che aveva dichiarato l’immobile di interesse storico e artistico, salvaguardando lo stile dell’immobile e osservando i principi delle costruzioni ecosostenibili. Il logo del centro commerciale riprende il disegno Liberty degli anni Trenta delle finestre e dei dettagli in ferro dell’antica centrale elettrica.

Un cambiamento importante per la zona a mare, che si affaccia sulla foce del Letimbro e sulle spiagge di San Michele e delle Fornaci.

Il livello 0 (piano terra), in corrispondenza dell'affaccio su piazza Pergolesi ospiterà un Burger King con dehors nella piazza destinata a diventare anche punto di ritrovo, dove organizzare eventi, spettacoli e altre iniziative.

Il primo CVG della Liguria

Apriranno subito invece Grand Vision, Sarni Oro e Conad al piano terra. Prevista anche l’apertura di un coiffeur a insegna Team Ribelle, che ha già 70 negozi in Italia.

Il livello 1 è quasi interamente occupato dalla catena di abbigliamento Cvg che apre qui a Savona il suo primo store ligure. Cvg è una catena di abbigliamento casual uomo-donna-bambino con 36 punti di vendita, 30 dei quali concentrati fra Lombardia (21) e Piemonte (9), quasi tutti nei centri commerciali: in Lombardia si trova, per esempio, nel Centro commerciale Bicocca Village, a Busnago ne Il Globo, a Cerro Maggiore nel Move in, alla Corte Lombarda a Bellinzago Lombardo e nel Vulcano a Sesto San Giovanni.

Al piano interrato il parcheggio su 2 livelli dà spazio a 200 posti auto.

La galleria commerciale osserva l'orario estivo continuato 9-21 con chiusura alle 20 dal 1° ottobre.