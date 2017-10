Seconda tappa del progetto ViviSmart: la frutta

Dopo l’acqua, prosegue il viaggio all’interno della piramide alimentare con la frutta: si tratta della seconda tappa del progetto ViviSmart, nato per riavvicinare gli italiani al modello alimentare mediterraneo e ai corretti stili di vita e che si svilupperà attraverso i vari elementi della dieta mediterranea. L’iniziativa è frutto di un’inedita alleanza unica nel suo genere in Italia, perché unisce il settore alimentare, il mondo delle cooperative di consumatori e quello delle fondazioni no profit, tra Barilla, Coop Italia, Danone, Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop e Fondazione Istituto Danone. Dopo l’acqua e la frutta, toccherà a verdura, cereali, latticini e così via.

Il progetto si sviluppa su quattro città, Milano, Genova, Parma e Bari, coinvolgendo circa 2 milioni e mezzo di cittadini, quasi 1.500 bambini della scuola primaria e i loro nuclei familiari, più di 100 famiglie, 25 medici di medicina generale e 16 punti vendita.

Il percorso di ViviSmart, mese dopo mese, rappresenta una sorta di manuale virtuale sulle sane abitudini, che viene in aiuto nelle scelte più indicate per una corretta alimentazione.

All’interno dei punti vendita scelti nella prima fase del programma, infatti, verranno posizionate vere e proprie stazioni informative: il programma prevede una sorta di “onda” regolare di informazione dedicata, che in questa seconda fase sarà dedicata proprio alla frutta.

È possibile inoltre partecipare al concorso ViviSmart, che mette in palio numerosi premi, scattando una foto smart con l’acqua da inviare, previa registrazione, al sito www.progettovivismart.it.

Tramite le nuove tecnologie, la piattaforma www.progettovivismart.it e l’hashtag #abcdpervivismart, il progetto mira ad avviare un percorso di sensibilizzazione dell’intera famiglia sulle sane abitudini della dieta mediterranea, aumentando il grado di consapevolezza in tema di alimentazione equilibrata. L’obiettivo è sviluppare un pionieristico modello di intervento che, attraverso strumenti mirati e counseling, punterà a stimolare e favorire il cambiamento dello stile di vita di un gruppo di famiglie con almeno un bambino di età compresa tra i 6 e i 10 anni e con problemi di sovrappeso in almeno uno dei componenti del nucleo. I progressi saranno monitorati e valutati attraverso parametri predefiniti, da cui deriveranno preziose informazioni scientifiche.

Nel corso della prima fase del progetto ViviSmart verranno portate avanti le diverse iniziative di sensibilizzazione sui vari target e i medici avranno un ruolo importante nel rendere maggiormente consapevoli le famiglie delle proprie scelte alimentari. Al termine di questa fase, aBCD condividerà apertamente e trasparentemente i risultati ottenuti e, se soddisfacenti, si propone di promuovere l’iniziativa a livello nazionale, tramite l’allargamento dell’Alleanza ad altri partner e istituzioni, l’apertura e l’adattamento della piattaforma e dei suoi contenuti ad un pubblico più ampio.