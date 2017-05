SecondChef: nasce il mercato del food&coking delivery

Dopo il successo di marchi esteri affermati quali HelloFresh e BlueApron, la startup italiana, SecondChef, ha deciso di dare vita anche in Italia a un nuovo mercato, quello del food e cooking delivery, che mira a colmare quel vuoto che c’è tra i cuochi provetti e gli ordinatori seriali di cibo pronto, per dimostrare che anche chi lavora tanto e ha poco tempo a disposizione può essere creativo in cucina e al contempo mangiar sano.

Il servizio nasce per le esigenze di coloro che sono costretti a conciliare le proprie passioni e esigenze con il poco tempo libero in cui incastrare tutto. Tra le rinunce: il cucinare e mangiare bene come una volta. Da oggi SecondChef arriva in loro aiuto a Milano e Lombardia, Roma e Torino e presto in molte altre città italiane.

“L’idea di SecondChef è nata dalla voglia di uscire dalla noia della solita pasta al sugo, insalata e bistecca ai ferri - dichiara Giuseppe Plodari, amministratore delegato della start up. Il food delivery è comodo perché ti permette di risparmiare tempo, ma non mi convince: i piatti arrivano sempre un po’ freddi, non più croccanti e gustosi come appena cucinati, e per di più non è possibile conoscere gli ingredienti utilizzati. Così, insieme ad un gruppo di amici e buone forchette, tutti grandi lavoratori dai minuti liberi contati, abbiamo deciso di ideare un servizio nuovo, che incroci la possibilità di ricevere il food a casa e quindi permetta di risparmiare tempo, ma che allo stesso tempo non perda la tipicità del buon mangiare italiano. Per questo nella nostra formula abbiamo inserito cibo di qualità, produttori selezionati uno ad uno, ricette creative sempre diverse settimana dopo settimana, precisione e puntualità nella consegna ma anche semplicità, bontà e no spreco! L’obiettivo è quello di far riscoprire la tradizione culinaria italiana delle nostre nonne con una apertura ad ingredienti nuovi o insoliti e portarla a casa di chiunque abbia voglia di mangiare bene secondo la genuinità di un tempo, grazie a una filiera corta: dal produttore direttamente in cucina. Perché la sostenibilità è uno dei nostri pilastri. Il rispetto dell’ambiente, il legame con il territorio e le tradizioni Italiane, sono le nostre promesse”.

In pratica, SecondChef è la nuova food box che arriva direttamente a casa nel giorno e orario concordati, con le ricette elaborate da cuochi professionisti e i relativi ingredienti di produttori italiani. È sufficiente scegliere, ordinare, e cucinare. Gli ingredienti per il piatto scelto arrivano infatti a casa già porzionati e bastano soltanto 20 minuti per preparare una cena.

Le ricette sono state pensate per soddisfare tutti i gusti: si va dalle lenticchie con tofu e coriandolo, alle pappardelle con ceci e moscardini, passando per il pollo con curcuma e timo, e la treccia di spigola e salmone con salsa lime e valeriana, e molte altre. I vantaggi: la ricetta è già selezionata, gli ingredienti per realizzarla ci sono tutti e non occorre perdere tempo al supermercato per fare la spesa necessaria. Inoltre gli ingredienti sono già forniti nella dose giusta, il che facilita e velocizza la preparazione, ma soprattutto assicura di non avere avanzi che restano poi inutilizzati fino alla scadenza.

Per usufruire del servizio, basta registrarsi sul portale www.secondchef.it, scegliere le ricette preferite fra le 6 proposte ogni settimana, con ingredienti che cambiano col passare delle stagioni, comporre il proprio box a piacimento per 2 , 4 o 6 persone e ordinare. Insieme agli ingredienti porzionati, nel box arriva la relativa tabella nutrizionale e la ricetta spiegata in tutti i suoi dettagli e passaggi.

Con una grande attenzione alla sostenibilità, SecondChef seleziona per i propri consumatori le eccellenze produttive non ancora conosciute al grande pubblico, scegliendo solo fra quelle di qualità certificata. La sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, il legame con il territorio e le tradizioni italiane sono le promesse di partenza per proporre un prodotto zero sprechi grazie al fatto che gli ingredienti arrivano pronti da cucinare in porzioni già precise.