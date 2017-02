Sergio Rossi trasforma la produzione di scarpe in racconto magico

Il film The Magic Kingdom prodotto da Edi è stato interamente girato nella sede storica dell'azienda a San Mauro Pascoli, in Emilia Romagna, con regia di Bruno Miotto.

Alice, Jas e Bianca si muovono come tre principesse moderne danzando, giocando e guidando lo spettatore attraverso i diversi reparti della fabbrica. Nel loro percorso mostrano le varie fasi della produzione di scarpe, la maestria degli artigiani e la cura dei dettagli che caratterizza i prodotti.

Questo il video con cui il brand dell'alta moda Sergio Rossi ha scelto di raccontarsi, trasformando la sede storica dell'azienda a San Mauro Pascoli (Emilia Romagna) in un set a sfondo magico. Il film, intitolato per l'appunto Magic Kingdom, è stato prodotto da Edi e realizzato sotto la regia di Bruno Miotto.

Non è la prima volta che un marchio del fashion di lusso opta per questa chiave espressiva, che rientra in un più ampio trend a cavallo tra branded content, storytelling di qualità e volontà di valorizzare storia dell'azienda e trasparenza produttiva dal sapore artigianale. Si pensi all'emblematico The Tale of Thomas Burberry di Burberry o al film a puntate di Gucci.