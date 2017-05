Da TH Real Estate, uno dei maggiori gestori di investimenti immobiliari a livello mondiale, a Aedes Siiq: Serravalle Retail Park cambia proprietà in una transazione che vale circa 39 milioni di euro. Cbre Italia ha assistito la società venditrice (Th Real Estate).

Con una Gla di 27.665 mq, Serravalle Retail Park ha un'offerta di marchi molto noti come Mondo Convenienza, OVS, Maison du Monde e Unieuro.

L’intera area è composta, oltre che dal retail park, anche da un Factory Outlet e da uno Shopping Centre, che abbracciano un bacino d’utenza di oltre 200.000 abitanti nei 30 minuti d’auto, beneficiando di un’ottima posizione a cavallo tra Piemonte (circa 100 km da Torino e 25 da Alessandria), Lombardia (92 km da Milano) e Liguria (50 km da Genova).

Con questa operazione TH Real Estate prosegue nella dismissione del Fondo Herald, di cui CBRE sta seguendo l’intera valorizzazione: il portafoglio in dismissione è composto da 10 immobili retail ubicati in Belgio, Spagna, Francia, Germania e Italia, per una superficie lorda complessiva di 234.550 mq.

Il sub-portafoglio italiano includeva il centro commerciale Metropolis a Rende (Cs) e il retail park Navile a Bologna, ceduti nel luglio del 2016.