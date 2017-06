Si espande il progetto sanitario di Cia Conad

Quattro nuove cliniche a Ravenna, Cervia e Cesena entrano nel circuito del progetto Sanità Più veloce e meno cara avviato da Cia Conad e riservato ai possessori di Conad Card

L’iniziativa Sanità Più veloce e meno cara, avviata da Cia Conad (Commercianti Indipendenti Associati) e indirizzata ai possessori di Conad Card, si amplia comprendendo quattro nuove cliniche a Ravenna, Cervia e Cesena nelle quali sarà possibile accedere a esami diagnostici, visite mediche e altri servizi sanitari con una attesa di massimo 7 giorni lavorativi e l’applicazione di tariffe agevolate. Il servizio copre una gamma di prestazioni che vanno dalle specializzazioni primarie (ad esempio chirurgia, dermatologia, ginecologia, ortopedia, otorino, urologia, angiologia, fisiatria, cardiologia, oculistica, neurologia, pneumologia, allergologia, reumatologia), alla fisioterapia, fino alle moderne tecniche di diagnosi (densitometria, tac, radiologia, ecografia, risonanza magnetica).

Per prenotarsi, non sono richieste registrazioni particolari, né impegnativa del medico. Il titolare di Conad Card può rivolgersi direttamente alla struttura prescelta per la prenotazione (via email o telefono) e presentarsi con la carta, un documento o il codice fiscale. La Conad Card non può però essere utilizzata per pagare le prestazioni. Le tariffe e l’elenco completo dei servizi sanitari sono disponibili sul sito www.conad.it nella sezione Commercianti Indipendenti Associati - Conad Card - Sanità più veloce.

Le strutture coinvolte. Le nuove convenzioni riguardano la clinica San Francesco e l’ospedale privato Domus Nova di Ravenna, il Centro Medico Cervia di Montaletto di Cervia (RA) e la casa di cura San Lorenzino di Cesena, che vanno ad aggiungersi alla rete di strutture sanitarie accreditate in tutta la Romagna, portandole a quota 13. Nel forlivese ci sono gli ospedali privati Villa Serena - Villa Igea, il Primus Medical Center e il Poliambulatorio Diagnostico Clinico delle Terme di Castrocaro. A Cesena la convenzione è operativa con la casa di cura Malatesta Novello. Nel ravennate fanno parte dell’iniziativa il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, il San Pier Damiano Hospital di Faenza e il Ravenna Medical Center di Ravenna. Spostandosi nel riminese sono disponibili la casa di cura Villa Maria (Rimini) e il Boschetto Poliambulatorio di Riccione.