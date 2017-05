Simone Zerbinati a Macfrut sottolinea l’importanza del packaging

L’edizione 2017 di Macfrut pone il cambiamento al centro dell’esposizione internazionale. In un mercato ortofrutticolo che cambia in base ai gusti dei consumatori, l’innovazione diventa fondamentale per tutti gli interlocutori. Durante il workshop di apertura, Simone Zerbinati, direttore generale di Zerbinati, è intervenuto sottolineando l’importanza del packaging.

"Nella creazione di un nuovo prodotto oltre all'importanza della ricetta, che deve essere ovviamente piena di gusto, uno dei focus principali a cui prestiamo massima attenzione e cura è il packaging con cui vestiamo ogni nostra innovazione. Il pack non deve essere solamente il contenitore del nostro prodotto bensì il nostro biglietto da visita, attraente, accattivante, al contempo didascalico e rappresentativo dei nostri valori.

Per far crescere il mercato dell'ortofrutta servono spazi per far sì che l'esposizione dei prodotti convenzionali affiancati alle innovazioni possano essere di facile comprensione e possano catturare l'attenzione dei consumatori che passano velocemente nel reparto dedicato a frutta e verdura.

Ogni volta che lanciamo un'innovazione importante non dobbiamo chiederci se il consumatore sia pronto o meno, dobbiamo farlo per poter anticipare ogni crescente e differenziante bisogno, per soddisfare un pubblico che sta cambiando sempre più il proprio stile di vita.

Lanciamo periodicamente nuovi prodotti, lo facciamo a nostro marchio che rappresenta 3 generazioni della nostra famiglia, dei nostri valori e delle nostre tradizioni. Investiamo in maniera importante sia in termini strutturali che di comunicazione; siamo innovatori per eccellenza e il nostro marchio è lo strumento per comunicare la nostra identità rassicurando al contempo chi acquista i nostri prodotti."