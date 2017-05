Sipo promuove le Verdure di Romagna con un concorso

Sipo sta per lanciare nuovo concorso a premi, “Gusta e vinci con le Verdure di Romagna”, volto a promuovere il brand. Per tutta la stagione estiva - dal 1 giugno 2017 fino al 29.09.2017 - chiunque acquisterà in un unico scontrino due prodotti a scelta della linea Verdure di Romagna (che comprende carote, cipolle, fiori di zucca, coste di sedano, cuore di sedano, peperone friggitello, peperoncino piccante, fagiolini, finocchi, ravanelli, strigoli, patate, porri) in uno dei 45 punti vendita aderenti all’iniziativa (supermercati Coop di Bologna e della riviera adriatica e presso l’ipermercato Conad Le Befane di Rimini), potrà tentare la fortuna giocando i dati dello scontrino “parlante” sul sito web www.verdurediromagna.it dove parteciperà all’estrazione giornaliera di una delle 120 coppie di biglietti di ingresso a Mirabilandia, il parco divertimenti della Riviera adriatica.

Il concorso a premi ha inoltre un’altra possibilità di vincita. Alla fine del periodo della promozione, entro il 13.10.2017, verranno estratti 3 vincitori per numero corrispettivo di week end viaggio di differente valore e tema: Relax e Benessere, Taste&Gourmet e Divertimento in Riviera.

Il concorso a premi è realizzato con la collaborazione dell’agenzia Cinquepuntotto di Modena.