Sofidel aderisce a Workplace Health Promotion

Il Gruppo Sofidel, azienda cartaria nota in particolare per il marchio Regina, conferma il proprio impegno nella promozione della salute e nella diffusione di buone pratiche all’interno dei luoghi di lavoro. Il gruppo lucchese ha recentemente aderito a Workplace Health Promotion, il programma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la promozione di stili di vita salutari.

Workplace Health Promotion – promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con gli enti locali e le aziende USL e INAIL – riguarda l’adozione di buone pratiche in materia di alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, sicurezza stradale e mobilità sostenibile, benessere lavorativo e conciliazione vita-lavoro. Secondo questo programma, il contesto lavorativo può essere l’ambito nel quale acquisire comportamenti corretti per la propria salute, non solo rispetto ai rischi connessi all'attività lavorativa. Per questo, il programma incentiva le aziende a offrire ai lavoratori opportunità di sensibilizzazione e informazione per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio.

Tra le iniziative messe in campo per i dipendenti italiani del Gruppo Sofidel è stato organizzato, presso la sede di Porcari, un appuntamento dal titolo “La corretta alimentazione migliora la nostra salute e il nostro benessere”. Realizzato in collaborazione con il Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation di Milano, l’incontro ha proposto un focus di approfondimento sul tema della corretta alimentazione all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro. Particolare attenzione è stata posta al danno potenziale generato dalla combinazione di sedentarietà e dieta nutrizionalmente povera – ricca di zuccheri aggiunti, di sale e di grassi di cattiva qualità – che favorisce l’insorgere dell’obesità e di malattie cronico-degenerative.

Sempre nell’ambito della collaborazione, nei prossimi mesi, negli stabilimenti del Gruppo, saranno collocati i distributori automatici di cibi e bevande “Alimenta la tua salute”, che rappresentano alternative sane al ”junk-food”. Da questi distributori sono stati banditi gli zuccheri aggiunti e i grassi di bassa qualità, normalmente utilizzati nella produzione di snack industriali.

Il progetto Workplace Health Promotion fa seguito ed è complementare all’iniziativa Alcohol Free Truck intrapresa da Sofidel per aumentare la consapevolezza dei rischi connessi all’abuso di alcool e dedicata in particolare al monitoraggio del tasso alcolemico degli autotrasportatori in entrata nei propri impianti produttivi.