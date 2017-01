Sonae Sierra, fra i nuovi contratti anche l’Anteo (multisala)

Sonae Sierra ha stipulato 31 contratti con nuovi brand e 14 rinnovi, per i suoi centri commerciali di proprietà o gestiti in Italia. Tra quelli più rilevanti, vi è anche Cinema Anteo, che farà parte del CityLife Shopping District.

Nel 2016, Sonae Sierra, società leader sullo scenario internazionale dell'immobiliare commerciale, ha siglato 45 nuovi contratti per i propri centri commerciali in Italia (Freccia Rossa a Brescia, Gli Orsi a Biella e Le Terrazze a La Spezia), acquisendo 31 marchi, e rinnovando la collaborazione con altri 14.

Gli accordi riguardano la commercializzazione di una Gla complessiva di 11.183 mq.

Fra i marchi/insegne che hanno scelto Sonae Sierra per aprire nuovi punti di vendita o che hanno confermato la propria presenza in uno dei suoi centri, spiccano Clayton, Facis, JD, Kentucky Fried Chicken (KFC), Old Wild West, Primadonna Collection, Scorpion Bay. Fra i nuovi clienti anche il Cinema Anteo, a Milano, in prossimità di Piazza XXV Aprile (Eataly) l'unico, fra i marchi qui citati, a far parte del City Life Shopping Centre, di prossima apertura a Milano nella nuova Fiera.

"Anche nel 2016 la strategia adottata da Sonae Sierra ci ha consentito di rafforzare la costante fiducia che brand di primo livello continuano a riporre nei nostri asset, portandoci a siglare un elevato numero di contratti -commenta José Maria Robles, General Manager per il Property Management di Sonae Sierra in Italia-. Questo risultato conferma la validità del nostro approccio strategico e del nostro metodo di gestione, ribaditi anche dal tasso di occupancy globale per il portafoglio italiano, che ha raggiunto il 98%".

Sonae Sierra, presente in 14 paesi del mondo, fra i quali Portogallo, Germania, Algeria, Brasile, Colombia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Italia, Marocco, Romania, Russia, Tunisia e Turchia, è proprietaria di 45 centri commerciali con un valore di mercato di 6 miliardi di euro ed è responsabile per la gestione e/o la locazione di 81 centri commerciali, per una superficie lorda affittabile complessiva pari a 2,3 milioni di mq e un totale di circa 9.000 affittuari.

Attualmente, Sonae Sierra ha 12 progetti in fase di sviluppo, di cui 4 per terze parti, e 10 nuovi progetti in pipeline.