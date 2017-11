Sono questi i 20 brand più autentici in Italia

Amazon al primo posto sia nel nostro Paese (dove a seguire dominano i brand del food), che nella classifica mondiale. Ecco i risultati dell'indice annuale Authentic 100

Non c'è partita: Amazon conquista la vetta italiana e nel mondo non solo come brand di maggior appeal ma anche per autenticità. A dirlo è la classifica annuale Global Authentic 100 di Cohn & Wolfe, che anche per il 2017 presenta risultati complessivi e per singolo Paese.

In cima alla classifica italiana conservano una posizione predominante i grandi brand italiani del mondo food e automotive: Ferrero (73° a livello globale), Ferrari, Rana e Nutella, ma come preannunciato al primo posto si attesta Amazon, con un balzo in avanti di ben 8 posizioni rispetto allo scorso anno.

Questo risultato è coerente con la classifica globale guidata in tutte le prime cinque posizioni da brand del mondo tech (Amazon, Apple, Microsoft, Google e PayPal), mentre in Italia come dicevamo la rilevanza dell'alimentare è maggiore. Ecco la classifica dei top 20 nel nostro Paese:



"I tre pilastri dell'autenticità (concretezza, rispetto, affidabilità) per i consumatori italiani si riferiscono a brand iconici, profondamente radicati e presenti nel quotidiano per rapporto diretto (Ferrero, Rana, Nutella) o per stima e ammirazione di lunga data (Ferrari); in questo scenario tradizionale Amazon è un nuovo interlocutore per il consumatore, che evidentemente riconosce al brand un ruolo fondamentale, coerente con il suo stile di vita e le sue nuove abitudini di consumo", sottolinea Elena Silva, managing director Cohn & Wolfe Italia.

Curiosità globali

Oriente e Occidente: I consumatori dei paesi asiatici hanno mostrato una maggior fiducia nell'autenticità dei brand, con il 43% dei consumatori della Cina continentale e il 37% dell'India che percepiscono i brand come "trasparenti e onesti". Questa posizione si contrappone allo scetticismo dei consumatori europei, che fanno registrare percentuali a singola cifra in ciascun Paese coinvolto, Italia inclusa. (Svezia: 5%; Francia: 7%; Germania: 8%; Italia: 9%).

Rispetto: Tra i tre maggiori driver dell'autenticità di brand presi in considerazione dallo studio (concretezza, rispetto, affidabilità), il rispetto è emerso come l'attributo di maggiore importanza. Il successo di un brand riguardo a questo driver dipende dalla capacità della marca di promuovere un rapporto di continuo e reciproco rispetto con i consumatori e di dimostrare di "il trattare bene i clienti" e di "proteggere la privacy e i dati dei clienti ".

Millennials - Mentre i consumatori della Generazione X e i Baby Boomer in termini di autenticità hanno maggior interesse per il rapporto personale con i brand, i Millenial pretendono l'attenzione nei loro confronti. Valutano anche la capacità di innovazione e la coscienza sociale, in particolare di "fornire idee e soluzioni originali" e di "contribuire a rendere questo mondo migliore".

Metodologia

Authentic Brands 2017 è il risultato di una combinazione di ricerche primarie e secondarie, che comprende sondaggi su più di 1.400 brand e analisi specifiche di 200 marchi globali, condotto tra maggio e giugno 2017 su 15.000 consumatori in 15 mercati: Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Singapore, Spagna, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.