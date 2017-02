Sorgenia aderisce al programma fedeltà Payback

Con il programma fedeltà multipartner Payback, i clienti di Sorgenia hanno a disposizione un sistema di punti che si trasformano in sconti immediati presso Carrefour, Mondadori ed Esso

L’azienda di fornitura di energia elettrica per privati, Sorgenia aderisce al Programma fedeltà multipartner Payback offrendo ai propri clienti un sistema di punti che si trasformano in sconti immediati presso Carrefour, Mondadori ed Esso o in premi da scegliere su un catalogo dedicato che verrà rinnovato in occasione del lancio della seconda edizione del programma. Si ottengono fino a 1.380 punti all’attivazione di un contratto di fornitura luce o gas, con addebito automatico sul conto corrente bancario; fino a 2.380 per la scelta di un contratto sia luce, sia gas. Inoltre, ogni mese si accumulano 50 punti se i pagamenti sono regolari e 1.000 se si decide di cambiare metodo di pagamento, passando all’addebito automatico sul conto corrente bancario.

“L’accordo con Payback è in linea con il rinnovato posizionamento di Sorgenia, proiettata verso la scelta di una customer experience che offra ai clienti opportunità di risparmio, ma anche di scelta e personalizzazione – afferma Simone Lo Nostro, Direttore Mercato & Ict di Sorgenia - I clienti ci mostrano che i programmi fedeltà ben strutturati riscuotono grande successo: i dati di una recente ricerca Nielsen evidenziano che il 74% degli Italiani è iscritto a uno di essi e il 62% preferisce negozi che offrono i vantaggi di una raccolta punti”. Luca Leoni, vice presidente di Payback Italia, aggiunge: “La nostra carta è già presente in una famiglia su tre e questa nuova partnership ci consente di completare la nostra offerta in un settore fondamentale come quello dell’energia.”