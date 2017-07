Sostenibilità: abbiamo solo 3 anni per invertire la rotta climatica

È online il nuovo numero del Food Sustainability Report, strumento di sensibilizzazione sulle tematiche legate a cibo e sostenibilità ideato da Fondazione Bcfn (Barilla Center for food and nutrition) e Milan Center for Food Law and Policy. Il documento presenta un’analisi trimestrale volta a monitorare, raccogliere e diffondere notizie e sviluppi nel dibattito internazionale su cibo, nutrizione e ambiente.

La seconda edizione dello studio si concentra sull'urgenza di invertire la rotta del cambiamento climatico: secondo gli esperti abbiamo solo 3 anni di tempo per farlo e riuscire ad arginare alcuni dei gravi effetti già in corso (siccità devastanti, inondazioni, ondate di calore e aumento irreversibile del livello delle acque marine).

Sono tre in particolare le sfide a cui dobbiamo rispondere con “uno sforzo e un coordinamento senza precedenti da parte di governi, aziende, cittadini e scienziati nei prossimi tre anni”. Queste sfide sono: la sostenibilità ambientale, quella nutrizionale e la pressione migratoria.

Da notare che oggi l’agricoltura produce il 24% dei gas a effetto serra: più dell’industria, che si ferma al 21%, e dei trasporti, 14%. Parlando di sostenibilità alimentare c'è invece il Food Sustainability Index, realizzato da Bcfn ed Economist Intelligence Unit, che classifica 25 grandi Paesi del mondo in base alla sostenibilità del loro sistema food. L'elenco viene stilato utilizzando un set di 58 indicatori, uno dei quali è l’Environmental impact of agriculture on the atmosphere (il punteggio va da 0 a 100 e più è basso, più indica una situazione di criticità).

L'Italia, con un punteggio globale di 63.67 non se la cava male rispetto alla media e sta più o meno alla pari con il Regno Unito. Al vertice la Francia con 67.53 e il Giappone con 66.66, mentre in coda stanno Usa (59.07), Brasile (50.50), Cina (50.00), India (46.72) e Indonesia (44.22).

Qui un dettaglio sulla situazione nel nostro Paese:

Per lo status di tutti i Paesi in esame cliccate qui.