Star estende la linea Tigullio e lancia una nuova campagna tv

Per le neonate referenze GranPesto il brand investe su una creatività dal sapore tradizionale

Al suono di una marcia trionfale Star rilancia in comunicazione GranPesto Tigullio, in tv con uno spot che presenta anche le nuove referenze della linea. La pubblicità realizzata dal regista Gigi Cassano e prodotto da Movie Magic dedica in particolare 15 secondi alla classica ricetta alla Genovese e 5 secondi alle novità di prodotto.

A fare da testimonial a garanzia di sapore tradizionale e conviviale il presentatore e attore Gerry Scotti, in veste di chef per tutta la famiglia. La creatività porta la firma dell’agenzia Vinizius/Y&R, mentre il planning è di Havas Media Group.

La campagna televisiva in onda dal 23 luglio è abbinata a un piano editoriale sulla pagina Facebook di Star e sul relativo sito internet. La strategia online segue, come ormai sembra essere diventato d'obbligo anche per i prodotti pronti al consumo, il popolare trend tematico della cucina, tra ricette video e contenuti associati.