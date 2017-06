Stefano Goglio, direttore generale per l’Italia di Nespresso

Nespresso annuncia la nomina di Stefano Goglio a nuovo direttore generale per l’Italia, a partire dal 1 giugno. Il manager succede a Fabio degli Esposti che rimarrà all'interno del Gruppo Nestlè come marketing group director Zona Emea presso Purina a Losanna.

Nel gruppo Nespresso sin dal 2005, anno in cui ha iniziato la sua carriera come B2C commercial manager per il mercato italiano, Goglio nel 2012 ha continuato la sua carriera presso la sede internazionale di Nespresso, prima come regional commercial manager, poi come international trade marketing manager. A partire dal 2015, Goglio ha ricoperto il ruolo di direttore generale Nespresso Portogallo.

Nato nel ‘72, ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università Cattolica di Milano e un diploma post-laurea in marketing presso l’Università di Berkeley. Prima di arrivare in Nespresso, Goglio ha svolto funzioni commerciali e di trade marketing per aziende del settore beverage, come Seagram e LMVH – Moet Hennessy in Italia