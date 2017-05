Suning Real Estate, società cinese del mega gruppo fondato da Zhang Jindong che l'anno scorso ha comprato l'Inter, inaugura a Xuzhou, città da 9 milioni di abitanti, a metà strada tra Pechino e Shanghai, il Suning Plaza di Xuzhou, centro commerciale da 500.000 mq di Gla

Un complesso di edifici ultramoderni dai quali svetta un grattacielo fino a 266 metri di altezza. E la Torre è una delle caratteristiche più immediate, soprattutto in una visione panoramica, del nuovo centro commerciale Suning Plaza a Xuzhou, inaugurato in questi giorni da Zhang Jindong, fondatore e Presidente di Suning Holdings Group, il conglomerato quotato alla Borsa di Shangai, che da maggio 2016 è anche azionista di maggioranza di uno dei due grandi club calcistici milanesi, l'Inter (l'altro, il Milan è appena stato ceduto all'uomo d'affari Yonghong Li).

Suning Holdings Group è soprattutto nelle sue origini storiche una Media World versione cinese e soprattutto in scala cinese, che è mediamente il doppio di quella europea. L’elettronica di consumo rappresenta infatti la principale attività del gruppo Suning, con circa 1.600 negozi dislocati in 600 città della Cina e un altro centinaio di "store" tra Hong Kong e Giappone, ai quali si aggiunge un'attività di eCommerce che lo colloca nella top-3 cinese, in grado di distribuire anche merchandise sportivo.

Negli oltre 500.000 mq di questo nuovo complesso immobiliare multi-destinazione trovano spazio anche uno shopping mall con marchi del lusso italiano quali Emporio Armani, Versus e Furla, un hotel a 5 stelle della catena Hyatt Regency, attività di intrattenimento come cinema e ristoranti, uffici direzionali e appartamenti di lusso.

Xuzhou è una città di quasi 9 milioni di abitanti, capitale del distretto economico di Huaihai, nella provincia del Jiangsu, collocata a circa metà strada sulla linea ferroviaria ad alta velocità che collega, lungo la dorsale orientale del paese, Pechino e Shanghai.

Suning Plaza di Xuzhou, disegnato da Aedas, uno dei più importanti studi internazionali di architettura, è l’ultimo e più importante progetto realizzato da Suning Real Estate, società cui fa capo uno dei 6 settori di attività di Suning Holdings Group.

Suning Real Estate sviluppa e realizza grandi progetti dedicati a strutture commerciali e direzionali di fascia alta, con la collaborazione di architetti internazionali. In questo settore, oltre al Plaza di Xuzhou, Suning Real Estate ha già realizzato altri analoghi complessi come Suning Plaza di Wuxi, con grattacielo di 68 piani sviluppati su 328 metri di altezza inaugurato nel 2014; Suning Plaza di Zhenjiang, caratterizzato da una torre alta 77 piani per 330 metri; e Nanjing Olympic Suning Tower, con grattacielo di 88 piani per 400 metri di altezza, che saranno entrambi inaugurati nel 2017.

Il format Suning Plaza si sta imponendo all’attenzione dei grandi marchi internazionali della moda e del lusso quale contesto privilegiato per lo sviluppo retail in città dall'alto potenziale sotto il profilo dei consumi di fascia alta.

Oltre al format Plaza, che rappresenta le attività flagship del gruppo guidato di Zhang Jindong nel settore commerciale, Suning Real Estate è presente nell’hotellerie di lusso, nei centri residenziali, nel professional property management e nella riqualificazione urbana con oltre 100 progetti in corso in 80 città.