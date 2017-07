Nuovo mandato per Svicom che seguirà le locazioni del centro commerciale Maregrosso (Messina), in apertura per la primavera 2018.

L’immobile di proprietà di Risanamento Messina srl, si svilupperà su 3 livelli con una Gla di circa 13.180 mq e 35 negozi tra shopping, servizi e food court. L’area nella quale sorgerà la struttura è vicina al centro storico di Messina, a pochissimi minuti dall’area portuale snodo fondamentale per i flussi da e per la Sicilia.

La zona è fortemente urbanizzata con bacino potenziale di circa 438.000 abitanti e rientra nel progetto di riqualificazione dell’omonimo rione, un’operazione che determinerà il completo restyling di una parte della città.

"Si tratta del quarto incarico di commercializzazione per Svicom in Sicilia, dopo i centri commerciali Conca d’oro (Palermo), Belicittà (Castelvetrano-Tp) e Fiera del Sud (Siracusa). Cresce la nostra presenza in questo territorio, a testimonianza non solo della qualità del lavoro svolto quotidianamente, ma anche della fiducia che le proprietà ripongono nella nostra squadra di professionisti" commenta Corrado Di Paolo, Partner e Head of Leasing Dept di Svicom.