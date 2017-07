Tena: il marketing collaborativo cambia il packaging

A seguito della campagna con trnd i proteggi-slip Lights del brand hanno arricchito la confezione con il contrassegno di raccomandazione da parte del 99% delle donne

I proteggi-slip Lights by Tena arricchiscono il packaging a seguito del positivo esito della campagna di marketing collaborativo svolta con trnd. Il consenso riscosso presso la community di utenti ha consentito di aggiungere sulla confezione un contrassegno che recita: "Raccomandato dal 99% delle donne".

La campagna attivata a inizio 2016 ha visto coinvolte 2.000 trnder - donne italiane selezionate dalla piattaforma di trnd Italia - che hanno provato per 6 settimane la gamma di proteggi-slip Lights by Tena. La principale sfida lanciata dal brand è stata quella di sfatare un tabù, ossia quello di riuscire a parlare con le proprie amiche dei cosiddetti “momenti Ops!”, ovvero di piccole perdite quotidiane.

“Avevamo scommesso sul fatto che il passaparola sincero delle consumatrici fosse un modo adatto a far conoscere e far provare i nostri proteggi-slip Lights by Tena. Parlare di certe esigenze specifiche ad essi legati non è sempre facile, soprattutto utilizzando i canali tradizionali. Per questo abbiamo lanciato una campagna di Word-Of-Mouth e, visti gli ottimi risultati ottenuti, abbiamo deciso di dirlo a tutta Italia, aggiungendo uno sticker sul nostro packaging", ha spiegato Paola Colzani, brand manager Tena.

“In Italia, è la prima volta che la percentuale di raccomandazione del prodotto emersa da una campagna trnd viene utilizzata per un packaging e non possiamo che esserne orgogliosi”, dichiara Milvia Bonvicino, managing director di trnd Italia.