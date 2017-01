Tesco racconta l’alimentare di qualità con 7 storie d’amore

David ha conquistato sua moglie cucinandole il pollo speziato al curry e fingendo di condividere con lei la passione per il cibo piccante, che in realtà lui non ama affatto. Dopo anni di matrimonio, David ancora prepara la stessa ricetta aggiungendo di nascosto una salsa yogurt per stemperare il sapore. Maria non ha ancora scoperto il suo piccolo segreto.

È questa la prima video-storia d'amore e cibo appena lanciata da Tesco come parte della nuova campagna Food Love Stories, la più imponente dal 2015. In programma, oltre allo spot di David e Maria, sei ulteriori racconti con diffusione televisiva, online, radio e outdoor.

La catena della gdo inglese guarda così a una comunicazione capace di ricreare un legame emozionale con l'audience e le famiglie. L'associazione ricercata è quella tra qualità degli affetti e qualità alimentare, con riposizionamento dell'identity su questo asset. Si punta così a un'immagine più premium, calda e di prossimità.

La campagna porta la firma di Bartle Bogle Hegarty London e dei direttori creativi Kevin Stark e AK Parker.