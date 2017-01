Accordo raggiunto per l’acquisizione, da parte dell'acquirente TH Real Estate, di OMNi centre, complesso immobiliare a destinazione d’uso misto, situato nel cuore di Edimburgo. Il venditore è Aviva Investors. L’asset sarà acquisito da European Cities Fund di TH Real Estate, il veicolo di investimento real estate pan-Europeo open-ended lanciato nel 2016.

Con una superficie totale di circa 20.440 mq, OMNi centre è ancorato a un multisala con 12-schermi VUE cinema.

Edimburgo non è solo una delle città più giovani e con più rapida crescita nel Regno Unito; Edimburgo è anche la seconda meta turistica UK dopo Londra.

La struttura comprende diversi bar e ristoranti, "health" e "fitness" club affittati a Nuffield Health, e The Glasshouse, hotel a cinque stelle con 77 stanze. Nell’acquisizione è incluso un parcheggio sotterraneo con 990 posti, affittato e gestito da Q-Park Limited.

Ben posizionato nella zona a est del centro di Edimburgo, a breve distanza percorribile a piedi dalla Edinburgh Waverley Rail Station, dalla St Andrew Square Bus Station e dallo York Place Tram Halt, l’immobile è anche vicino al Playhouse Theatre e a John Lewis Partnership, che fanno parte dell’Edinburgh St James Centre (ESJ), anch’esso gestito da TH Real Estate e oggetto in questa fase di un nuovo sviluppo, per il quale è previsto un investimento superiore al miliardo di sterline.

"The Cube" a Berlino

Il Fondo ha raggiunto un altro accordo per l’acquisizione, a Berlino, di un progetto di sviluppo di 18.500 mq da CA Immo. L’edificio a uso uffici, denominato "The Cube", sarà un asset iconico situato in Washington Platz, nel quartiere di Europacity, tra la stazione principale di Berlino e la sede della Cancelleria.

The Cube si compone di 1.000 mq di spazi retail al piano terra, parcheggio sotterraneo e 10 piani superiori adibiti a uffici. L’inizio dei lavori di costruzione è previsto nel gennaio 2017 con completamento nel 2019.

European Cities Fund punta a immobili in grado di generare reddito nelle città “a prova di futuro” di tutta Europa, identificando investimenti target che, secondo TH Real Estate, siano meglio posizionati per una crescita sul lungo termine. OMNi centre rientra in questi obiettivi per la creazione del portafoglio iniziale del Fondo.

The Cube ha un posizionamento complementare per la costruzione del portafoglio e offre al Fondo l’opportunità di entrare in un mercato d’investimento chiave in una fase di mercato molto interessante.

“Siamo convinti che OMNi Centre sia un investimento interessante per il Fondo -commenta Andrew Rich, Lead Fund Manager- per le solide prospettive di rendimento, un livello di 'occupancy' superiore al 96%, una base di reddito generata da affitti di lungo termine, ben diversificati e sicuri, in una delle location prime dell’East End di Edimburgo. Il centro di gravità delle attività retail e per il tempo libero a Edimburgo si sta spostando ad est, come dimostrano il nuovo progetto di sviluppo di St Andrew Square e il progetto di riqualificazione dell’Edinburgh St James (ESJ). Il Fondo si trova in una posizione unica per beneficiare dello sviluppo dell’ESJ, grazie alla possibilità di lavorare insieme ai team che sta portando avanti il progetto, per essere parte integrante dell’offerta in quest’area della città. Secondo noi, l’OMNi centre dovrebbe trarre beneficio da un generale aumento del numero di visitatori perché la zona è interessata da importanti cambiamenti, che aumenteranno l’attrattività della location nel medio-lungo termine. Abbiamo inoltre identificato una serie di opportunità di asset management per accrescere i rendimenti per i nostri investitori".

Berlino, forte richiesta di spazi

“The Cube offre l’opportunità di acquistare un edificio prime ad uso ufficio in una delle città chiave da noi identificate per gli investimenti -aggiunge Liz Sworn, Fund Manager-. Il tasso di uffici liberi a Berlino è al 4,5%, il minimo storico, a causa della forte richiesta di spazi e della mancanza di nuovi uffici. Secondo noi, la carenza di spazi moderni farà crescere la domanda di locali all’interno di The Cube. Credo che, una volta terminato, questo sarà uno dei migliori immobili ad uso ufficio in città”.

TH Real Estate

TH Real Estate, divisione operativa di TIAA Global Asset Management, è una delle più grandi società al mondo attiva nella gestione del patrimonio immobiliare con un portafoglio immobiliare del valore di circa 87 miliardi di euro. La società gestisce una suite di circa 80 fondi e mandati che comprendono titoli di debito e azioni, che coprono diverse aree geografiche, segmenti, stili di investimento e tipologie di veicolo, in grado di garantire ai clienti l’accesso a ogni tipologia di investimento nel real estate. Con uffici in 18 città negli Stati Uniti, in Europa e nell’area dell’Asia-Pacifico, più di 450 professionisti e 60 anni di esperienza negli investimenti, la piattaforma offre una forte expertise locale abbinata ad un’articolata prospettiva globale.