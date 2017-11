Timberland: 16 progetti di rigenerazione urbana a Milano

Per la nostra serie brands #takeaction merita una menzione il progetto di urban greening My Playgreen supportato da Timberland. Dopo iniziative come quella con Legambiente il brand prosegue all'insegna di un marketing sociale legato ad ambiente, sostenibilità e territorio.

Il bando My Playgreen lanciato qualche mese fa dal brand supporterà in particolare 16 progetti di rigenerazione urbana a Milano, per uno stanziamento totale di 80.000 euro che punta a favorire l’accesso dei bambini e delle loro famiglie agli spazi verdi della città.

I vincitori del progetto saranno annunciati il 24 novembre da Timberland e Fondazione King Baudouin nel corso di apposito appuntamento.