Timberland punta sui social con mood urban-party

Per il lancio di Tidelands, la nuova scarpa da barca con tecnologia SensorFlex, Timberland ha scelto di investire sui social e su uno shooting moda con Rafferty Law. La campagna dallo stile urban-party è stata scattata dal fotografo londinese Vicky Grout e racconta di come le calzature consentano di affrontare le sfide della vita moderna.

Comodità, struttura e design. Queste le parole chiave del marchio alle quali si lega la comunicazione in rete, sintetizzata anche in un video in onda anche su You Tube. L'ambientazione è ad Amsterdam durante il King’s Day, festival frequentato da creativi provenienti da tutta Europa, a riconferma di una vocazione cosmopolita, chic ma anche trasversale nel dialogo.