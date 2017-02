Torino Outlet Village formerà con la Retail Academy

Torino Outlet Village sta selezionando fra 600 persone per le posizioni di store manager, vice store manager e addetti alla vendita. Entrano di diritto nella selezione i profili di 400 giovani disoccupati che hanno concluso positivamente il progetto di formazione realizzato in collaborazione con Comune di Settimo Torinese, Enaip Piemonte e Città Metropolitana.

Sono arrivati 8.000 curricula, ma la selezione è per 600 posti di lavoro. Tante sono le persone di cui necessita Torino Outlet Village. La direzione ha stilato una graduatoria sulla base di alcuni parametri (ordine di presentazione della domanda, età, residenza ecc…) e fra settembre e ottobre 2016 ha contattato i primi 900 classificati ai quali è stato chiesto di pre-iscriversi alle attività formative sul sito di Enaip Piemonte indicando dati anagrafici e informazioni relative a titoli di studio e conoscenze linguistiche.

Accederanno di diritto al database anche i 400 candidati che hanno partecipato al progetto di formazione realizzato in collaborazione con Comune di Settimo Torinese, Enaip Piemonte e Città Metropolitana. Il corso di 60 ore focalizzato su tecniche di vendita e gestione del cliente, retail & visual merchandising e inglese, è riservato a giovani disoccupati residenti nell’area attigua all’insediamento e somministrato da docenti a loro volta formati dal management del Torino Outlet Village.

La direzione di Torino Outlet Village ha creato la Retail Academy, che offrirà ogni anno un percorso di formazione gratuita a tutti i dipendenti dei propri marchi.

Gli interessati dovranno entrare nel sito torinooutletvillage.com nella sezione “Lavora con noi”, dove troveranno indicazioni per registrare il proprio cv ed essere inseriti nel database. A questo database attingeranno i marchi del Torino Outlet Village, ossia i datori di lavoro, per la ricerca dei profili richiesti: soprattutto store manager, vice store manager e addetti alla vendita.