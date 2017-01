Torri Bianche, a Larry Smith la ricommercializzazione

Larry Smith Italia seguirà la gestione e la ricommercializzazione di due centri commerciali di media taglia, in Lombardia (Torri Bianche) e Toscana (centro commerciale Etrusco)

Il 2017 si apre con due nuovi incarichi per Larry Smith Italia: gestione e ri-commercializzazione di due centri commerciali, Torri Bianche a Vimercate (Monza-Brianza) e il centro commerciale Etrusco a Chiusi (Si) di cui Larry Smith curerà solo la gestione.

Torri Bianche, inaugurato nel 2002, ha una galleria commerciale di circa 11.200 mq, 35 negozi tra esercizi commerciali, ristorazioni e servizi, con magnete alimentare rappresentato da Il Gigante. Nel settore tempo libero-divertimento è dotato di Multisala The Space con 16 sale, e un megasotre librario a insegna Mondadori Multicenter.

Il centro commerciale Etrusco, aperto nel 1991, sviluppa quasi 10.000 mq, ed è da oltre venticinque anni un punto di riferimento dello shopping senese per gli abitanti e i turisti del luogo, con 30 negozi fra i quali un supermercato Pam Superstore, medie superfici non-food come Bata e OVS, ristorazione e servizi.

In entrambi i casi, l’obiettivo immediato di Larry Smith Italia è definire piani di sviluppo dedicati alle singole realtà, per migliorare le prestazioni dei centri nei rispettivi bacini di riferimento con l'utilizzo di leve gestionali, commerciali e di marketing.