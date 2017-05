Trending around: il fashion si distingue con eleganza discreta

Tra i protagonisti della moda 2017 la luce che anima i tessuti. Il colore si opacizza e guadagna in eleganza, assorbe le tonalità del sole e della luna. Il direttore di Mark Up Cristina Lazzati, in collaborazione con Luxoro, torna a raccontare le nuove tendenze fashion.

In video anche Space Collection, la collezione Luxoro dedicata al cosmo, tra toni equilibrati e armoniosi che grazie all'opacizzazione del metallo creano carisma senza rumore. Tonalità discrete ma che sanno farsi notare come segreto per distinguersi.