Trending around: la tecnologia tra funzionalità ed estetica

Parlando di tendenze non potevamo non parlare di tecnologia. Siamo nel mondo dell'internet delle cose, delle tecnologie parlanti, degli elettrodomestici che reagiscono allo sfioramento. Un incontro tra funzionalità e possibilità di racconto dal rimando a immaginari futuristici oppure retrò, capaci di incantare.

Così il direttore di Mark Up Cristina Lazzati, in collaborazione con Luxoro, torna a raccontare i nuovi trend per il 2017. Kurz, azienda che produce fogli decorativi per la plastica e rappresentata in Italia da Luxoro rientra a pieno titolo nella nuova tendenza con soluzioni innovative (in video).