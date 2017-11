Tutti i trend della pausa pranzo in Italia

Secondo la ricerca Barometro Food di Edenred, ad esempio, le nuove tecnologie favoriscono il salutismo alimentare in questa fascia oraria

Lo smartphone fa anche un po' da bilancia e un po' da nutrizionista personale durante la pausa pranzo all'italiana. A dirlo sono i risultati della nuova edizione Barometro Food, la ricerca svolta da Edenred a livello internazionale per mappare le abitudini dei lavoratori in questa fascia oraria.

Quello che emerge per la prima volta sia a livello globale che nel nostro Paese è un nuovo trend: ristoratori (46%) e dipendenti (50%) considerano i tool digitali come preziosi alleati per condurre una sana alimentazione. A seguire un dettaglio per punti sull'Italia:

Per il 44% degli intervistati i tool digitali possono aiutare ad avere un’alimentazione più sana

Le app possono contribuire a una dieta più equilibrata fornendo ricette e suggerimenti nutrizionali bilanciati (41%) o tenendo il conto delle calorie (31%)

Per il 53% l’azienda può contribuire a promuovere stili di vita sani incoraggiando i dipendenti a fare attività o fornendo frutta fresca gratuitamente (37%)

Il 46% impiega la propria pausa pranzo in un ristorante esterno al luogo di lavoro e consumando un pranzo completo

Il 61% adotta accorgimenti sulla riduzione del sale negli alimenti e il 65% beve acqua durante il pranzo

Il ristorante ideale per i lavoratori è vicino al posto di lavoro (56%), ha una buona offerta di pasti di qualità elevata (60%) e utilizza prodotti locali e stagionali (42%)

Il 59% degli intervistati è portato a scegliere un piatto dal valore nutrizionale equilibrato

Dal punto di vista della ristorazione italiana: