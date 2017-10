“Un futuro qualitativo per i negozi di prossimità”

La nostra video-intervista ad Antonio Cellie, amministratore delegato Fiere di Parma, nel corso dell'11° Consumer & Retail Summit

Oggi facciamo ancora la spesa in tanti negozi di prossimità, ma quale futuro riserva a questi punti di vendita il consumatore? Secondo Antonio Cellie, amministratore delegato Fiere di Parma, a emergere sarà chi è in grado di dare una risposta qualitativa e di servizio reale alle persone, in stile Whole Foods.

Guarda la video-intervista raccolta da Mark Up nel corso dell'11° Consumer & Retail Summit.