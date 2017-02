A fianco del centro commerciale di Montecatini Terme, Unicoop Firenze ha sviluppato un nuovo spazio per la cura, l'assistenza, la sosta e l'educazione dei cani.

L'idea è originale e utile, soprattutto per i clienti del centro commerciale di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, che potranno lasciare il proprio cane agli addetti/addestratori del nuovo cinospazio (o cinoforum) e andare con tutta tranquillità a far la spesa o più semplicemente a far visita al centro.

Nel video di "Coopinforma", Maurizio Baldi, responsabile gestione centri commerciali Unicoop, spiega la genesi del progetto, che nasce da una proposta della sezioni soci Coop Valdinievole, condivisa a livello regionale e comunale. Il nuovo spazio per i cani sorge al posto di un'area verde abbandonata di 2.600 mq ripristinata proprio in funzione del nuovo servizio.