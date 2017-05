UniCredit premia Suba Seeds e Sorma per l’export d’eccellenza

Da Cesena agli Stati Uniti, passando per il cuore dell’Europa onore al merito dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. UniCredit premia l’eccellenza di due aziende che, partendo dalla Romagna e in particolare dall’area di Cesena, hanno saputo conquistare un ruolo di primo piano nel mondo in due diversi settori del business legato all’ortofrutta. L’occasione è la terza edizione dell’UniCredit award for internationalization, speciale riconoscimento attribuito alle imprese d’eccellenza presenti a Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta in programma a Rimini Fiera. Quest’anno sul podio Sorma Group e Suba Seed.

“Per il terzo anno consecutivo UniCredit si conferma al fianco di Macfrut, manifestazione che rappresenta un punto di incontro e di confronto internazionale per i professionisti dell'ortofrutta. Siamo un Gruppo internazionale - ha sottolineato Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit – con radici ben salde sul territorio non solo italiano ma anche europeo, pertanto il nostro ruolo non si è limitato alla semplice sponsorizzazione della manifestazione: abbiamo operato anche e soprattutto come partner strategico capace di contribuire ad uno degli obiettivi primari di Macfrut: favorire l'internazionalizzazione delle imprese locali sia attraverso prodotti mirati, sia fornendo assistenza diretta all'individuazione e al coinvolgimento di acquirenti esteri di rilievo. Ne è un esempio il B2B che abbiamo organizzato quest’anno, portando una decina di buyers tedeschi a diretto contatto con le imprese del territorio presenti in fiera. Azioni concrete che costituiscono la base di un processo vincente per l’avvio e la crescita del business”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’ampio piano di collaborazione operativa stretto tra Macfrut e UniCredit che ha voluto essere non solo sponsor ma anche partner tecnico della grande fiera.