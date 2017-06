Unieuro premiata per il marketing Humans of Technology

Grazie alla campagna l'insegna ha vinto alla XXI Edizione di Mediastars nella Categoria Branded Content online

La campagna Humans of Technology di Unieuro ha ricevuto il premio come 1° Classificato nella Categoria Branded Content - sezione Adv online – in occasione della XXI edizione di Mediastars, riconoscimento nazionale per la realizzazione di campagne di advertising, corporate design e comunicazione multimediale. La catena ha ottenuto anche un riconoscimento tecnico Special Star per la direzione creativa.

All'interno di un settore come la gds dell'elettronica-elettrodomestici, dove gli investimenti marketing restano sostanzialmente focalizzati sull'asset prezzo-prodotto, la campagna Humans of Technology di Unieuro apre a una diversa prospettiva. La comunicazione si concentra infatti in questo caso sull'identity dell'insegna e sull'impegno a migliorare la vita del cliente attraverso la tecnologia, oltre l'aspetto meramente promozionale.

"Una campagna digital di contenuto, che esprime lo spirito della rivoluzione digitale inaugurata a partire dal lancio del nuovo sito e che attraverso varie attività di coinvolgimento dell'utente online ha l'obiettivo di catturare la sua attenzione per guidarlo nel mondo Unieuro 3.0", sottolinea Enzo Panetta, digital marketing & innovation director dell'azienda.