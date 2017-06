Unilever presenta il manifesto della sostenibilità e della crescita

Unilever presenta il primo “Manifesto della sostenibilità e della crescita per le imprese italiane” inziativa inedita promossa nell’ambito del G7 ambiente e che sarà presentata il 7 giugno a Bologna anche dal ministro dell’ambiente Galletti e dai Giovani Imprenditori di Confindustria; l’evento non si limiterà ad una dichiarazione d’intenti ma darà il via ad una vera azione concreta sul territorio in favore della sostenibilità attraverso il crowdfunding.

Di fatto, un’iniziativa inedita destinata a sensibilizzare tutte le imprese italiane, in occasione del G7 ambiente, ad un impegno concreto per la sostenibilità in tutte le sue forme. Il progetto è ispirato alla proposta di Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile presentata nel marzo 2017 dal Ministero dell’ Ambiente. In occasione del lancio del manifesto, Unilever avvierà una campagna nazionale di crowdfunding a favore del progetto di educazione ambientale #alloraSpengo, dedicato alle scuole secondarie di primo grado.