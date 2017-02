Ups: ricavi in accelerazione nel quarto trimestre del 2016

Ups ha annunciato i risultati operativi per il quarto trimestre 2016. “Durante il periodo delle festività Ups ha registrato un’accelerazione della crescita dei ricavi e dei volumi e ha fornito alla clientela servizi di alta qualità - ha dichiarato David Abney, presidente e Ceo di Ups. Il segmento Pacchi Internazionale ha riportato ancora una volta una performance straordinaria, mentre il segmento Pacchi Stati Uniti è stato interessato da significativi cambiamenti del mix prodotti. Le nostre strategie e iniziative stanno generando valore a lungo termine sia per i clienti che per gli azionisti di Ups”.

I risultati relativi all’intero esercizio 2016 e al solo quarto trimestre comprendono oneri pensionistici non monetari mark-to-market al netto delle imposte pari a 1,90 dollari per azione diluita. Nel medesimo periodo dell'anno precedente la società aveva registrato oneri non monetari, al netto delle imposte, pari a 0,09 dollari per azione diluita relativi a oneri pensionistici mark-to-market. L’utile diluito per azione per l’esercizio 2016 è pari a 3,87 dollari, mentre l’utile diluito per azione rettificato si attesta a 5,75 dollari. Gli investimenti effettuati dalla società nel corso dell’esercizio ammontano a quasi 3,0 miliardi di dollari.

Ups si attende per il 2017 un utile diluito per azione rettificato in un range di 5,80-6,10 dollari, comprensivo di variazioni valutarie negative al lordo delle imposte pari a 400 milioni di dollari.