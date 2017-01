Valmontone chiude il 2016 con 6,5 milioni di visitatori (+5,7% rispetto al 2015) e fatturato in crescita del 6%. I saldi invernali sono iniziati (5-8 gennaio 2017) bene, registrando 150.000 visitatori, +23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Continueranno fino al 15 febbraio 2017

Il 2016, da poco archiviato, è stato un anno positivo per Valmontone Outlet e indirettamente per Promos che è al secondo anno di gestione e ha quindi attivamente partecipato al rilancio della struttura grazie al restyling partito a gennaio 2015 e focalizzato su tre macro aree d'intervento: property, marketing e commerciale. Un 2016 intenso per Promos, che ha inaugurato a breve distanza temporale, Scalo Milano e la nuova area ristorazione a Valmontone, aperta nella seconda metà del 2016, con nuovo ingresso dedicato e orari prolungati rispetto ai negozi dell'Outlet. La food court si sviluppa su 3.000 mq e ospita 7 unità commerciali con marchi della ristorazione molto noti a livello nazionale ed internazionale: Alice Pizza, Burger King, Casa Angelesi (marchio della catena di Farinella), Cono, KFC Kentucky Fried Chicken, La Piadineria, Old Wild West.

Novità anche nel tenant mix food e non-alimentare con nuovi negozi: Barbuti, Boutique Nespresso, Converse, Guess, Denny Rose, Nivea, Original Marines, l’alta pasticceria Petit Bouclè, Primadonna, Pianura Studio, RefrigiWear, Swarovski, Tempur.

In occasione dei saldi invernali gli oltre 180 negozi dell'Outlet di Valmontone propongono sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Dal 5 all’8 gennaio 2017, più di 150.000 visitatori hanno scelto la cittadella dello shopping romano sfidando le temperature polari e l'eccezionale maltempo che ha investito il centro-sud in questi giorni scorsi.

Importante, in particolare, l’incremento di footfall nei primi due giorni di saldi, rispetto all’anno precedente, con un +23% nel giorno d’avvio.

"Chiudiamo questo secondo anno di gestione con risultati incoraggianti -commenta Tomaso Maffioli, amministratore delegato di Promos-. Il fatturato è aumentato del 6%, con incremento del 13% dall’inizio del nostro mandato. I dati positivi da noi raccolti confermano il gradimento della nostra clientela anche in relazione agli investimenti nelle nuove aree come la Food Court, la zona abbigliamento/moda e l'offerta di intrattenimento nel centro".

Valmontone Outlet si raggiunge in auto dalla A1 (uscita Valmontone; Colleferro per chi viene da Sud), ed è collegato alla Stazione Termini da navetta che parte due volte al giorno, da giovedì a domenica.