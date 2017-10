Vendite settore alimentare: professionisti meglio pagati

Quali sono i professionisti meglio pagati? Dove lavorano e con quali mansioni quelli con lo stipendio più alto? Conta più l’esperienza o l’età?

Sono queste le domande alle quali dà una risposta la Guida alle retribuzione dei professionisti nell’ambito acquisti, logistica e suppply chain realizzata da Spring, società di ricerca e selezione di The Adecco Group specializzata in middle management, in collaborazione con Job Pricing che analizza ben 300.000 casi in Italia.

Dall’analisi emerge che i Quadri della famiglia professionale Vendite & Customer Service sono i professionisti meglio pagati tra le 9 famiglie professionali analizzate con una retribuzione fissa di 56.434 euro, valore superiore alla media nazionale di circa 2.650 euro.

Gli impiegati della funzione Vendite & Customer Service presentano invece nel 2016 una RAL media pari 31.735 euro, superiore di circa 840 euro rispetto alla RAL media nazionale. Nella graduatoria tra famiglie professionali gli Impiegati si posizionano al 3° posto.

L'andamento dell'ultimo anno per i quadri nel settore vendite è positivo a differenza delle retribuzioni per i dirigenti: nel 2016 le retribuzioni mediamente sono cresciute del 2,1%. Trend positivo a confronto con il dato del 2015, in cui le retribuzioni erano cresciute su base annua dello 0,1% (rimanendo quindi sugli stessi livelli del 2014).

A livello regionale, sono emiliani i quadri che guadagnano di più nel settore con una RAL di oltre 58 mila euro e i calabresi quelli che guadagnano meno con stipendi che non arrivano a 49 mila euro l’anno. Tra gli impiegati, invece la classifica regionale vede la Lombardia al prima posto con un compenso di oltre 33 mila euro e il Molise in ultima posizione con più di 26 mila euro lordi all’anno.

L’esperienza e l’età, invece pesano maggiormente sugli stipendi degli impiegati. Un impiegato con più di 5 anni di esperienza arriva a percepire il 16,4% in più rispetto a un collega con meno di 2 anni (6,4% se si tratta di quadri), mentre un ultra sessantacinquenne arriva a percepire il 61,6% in più in busta paga rispetto a un collega tra i 25 e i 34 anni (15,4 % se si tratta di quadri). Anche se si analizza la grandezza delle aziende lo stipendio degli impiegati è quello che varia più significativamente (+ 24% rispetto al +8,3% se si tratta di quadri: un impiegato in una micro impresa guadagna più di 28 mila euro, oltre 35 se lavora in una grande struttura)

Le industry e i ruoli: per i quadri è il settore alimentari bevande e largo consumo quello a offrire i comensi più alti (oltre 59 mila euro l’anno (con una parte variabile intorno al 14%), mentre gli impiegati vengono pagati meglio in aziende del settore farmaceutico (oltre 36 mila euro l’anno con una parte variabile intorno all’11%).

Tra i ruoli meglio pagati, senza dubbio il direttore Vendite e Marketing che nella fascia alta arriva a percepire oltre 67 mila euro lordi l’anno con una percentuale di parte variabile del 16%, mentre è il direttore punto vendita che nella fascia bassa percepisce meno(41.600 euro l’anno con una quota variabile del 12,1%).