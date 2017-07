Venezia Santa Lucia è una delle stazioni ferroviarie strategiche per Grandi Stazioni Retail: oggi ha 40 negozi e arricchisce l'offerta ristorativa con Mercato Centrale (temporary) e Rossopomodoro

Con l'apertura di Mercato Centrale e della pizzeria Rossopomodoro, si completa l'offerta commerciale e di servizi che caratterizza la shopping gallery della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, una delle 15 destinazioni di Grandi Stazioni Retail, la società di gestione e commercializzazione degli spazi retail sviluppati all'interno dei più importanti snodi del traffico ferrato in termini di movimentazione convogli, numeri di linee, flussi di passeggeri e visitatori, alla cui guida è arrivato proprio quest'anno Alberto Baldan.

Mercato Centrale apre un spazio provvisorio che rimarrà aperto fino a ottobre 2017: quattro mesi duranti i quali turisti e viaggiatori potranno acquistare specialità della tradizione alimentare italiana, a partire da quella toscana fino allo spritz tipicamente veneto. La formula di vendita e di offerta è quella che imita lo street food su tre/quattro ruote, con botteghe che ricordano i negozi-camion, tipici dell'offerta gastronomica dei mercati, e 400 posti a sedere.

Oggi la galleria Santa Lucia ha 40 unità fra negozi e locali: "praticamente sold-out" dicono in Grandi Stazioni Retail. Fra le insegne, ricordiamo Autogrill, Boggi, Calzedonia, Desigual, F30 Lounge Restaurant, Giunti al Punto, Grom, Mango, Moleskine, Tally Weijl, Tiger, Venchi. E adesso anche Rossopomodoro e Mercato Centrale temporary.

Venezia Santa Lucia, unica porta di accesso alla città lagunare, è situata in pieno centro e frequentata mediamente da 82.000 persone al giorno per un totale di 29 milioni di presenza l'anno. Ogni giorno vi arrivano 450 treni. La stazione si trova in Fondamenta Santa Lucia ed è collegata a piazzale Roma anche dal quarto ponte sul Canal Grande realizzato dall'architetto Calatrava. I lavori di ammodernamento e ampliamento della stazione includono gli spazi del piano terra dell'ex palazzo compartimentale, proprio allo sbarco del nuovo ponte. Il sistema di trasporto pubblico che la circonda si basa esclusivamente sulle linee di vaporetti lungo il Canal Grande, mentre i servizi di trasporto su gomma, urbani ed extra-urbani, si concentrano in Piazzale Roma.