Vodafone presenta la nuova comunicazione per il 2017

Dal 2 gennaio parte la serie di spot con il testimonial Patrick Dempsey, che inaugura uno storytelling d'appeal rivolto al miglioramento della vita quotidiana dei clienti.

Il messaggio resta focalizzato sull'ambito "We Care" e sulla superiorità della rete Vodafone Italia, capace di apportare benefici alla vita dei clienti. Volto e claim, invece, cambiano con l'arrivo in comunicazione del testimonial Patrick Dempsey, attore diventato sex symbol grazie alla serie televisiva Grey's Anatomy.

Questa la nuova campagna dell'operatore on air dal 2 gennaio con il primo spot televisivo. Nell'episodio si vede un padre di famiglia orgoglioso del proprio abbonamento IperFibra, che gli consente di navigare in ogni angolo della casa, scaricare un film HD in 16 secondi ed evitare litigi per il Wi-Fi.

Nella pubblicità il momento di auto-celebrazione del padre viene tuttavia interrotto da Patrick Dempsey, che fa la sua comparsa catalizzando l’attenzione di tutti i protagonisti e rappresentando in modo ironico l’elemento di imprevedibilità su cui Vodafone “non garantisce”. Il claim a supporto è Migliore la Rete, migliore la vita.

Credits. La campagna è stata realizzata in diversi formati per televisione e web in collaborazione con Team Red, la struttura WPP responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico per tutte le agenzie del gruppo.