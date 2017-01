Vodafone rinsalda il legame con giovani e spettacolo

Confermata per il terzo anno la partnership con il talent show televisivo Amici e lanciato il nuovo concorso Shakethon.

Da un lato la canonica comunicazione mainstream legata al programma We Care e incarnata dal nuovo testimonial Patrick Dempsey, dall'altro un linguaggio focalizzato sul target young attraverso sinergie con il mondo dell'entertainment e dei social. Questo il doppio binario di Vodafone Italia, che anche quest'anno riconferma la collaborazione con Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e prodotto da Fascino.

Oltre all'usuale brandizzazione di alcuni spazi della scuola di Amici, per l'edizione in corso è stato lanciato il concorso Shakethon, dedicato ai clienti under 30 dell'operatore telefonico. Il funzionamento prevede di scaricare l’app My Vodafone e, attraverso la sezione Shake, aggiungere Giga alla propria offerta shakerando lo smartphone. Tutti i Giga raccolti tra il 14 gennaio al 1 aprile 2017 finiranno in un grande contatore che, una volta raggiunta la soglia di 500mila, farà vincere un progetto formativo a un allievo della scuola di Amici e a un cliente Vodafone.

Continua parallelamente anche la produzione di contenuti extra da parte dell'azienda attraverso uno spazio dedicato, il Vodafone Shake Hotspot. Un progetto che implementa così la propria vocazione branded content e dall'engagement evoluto.