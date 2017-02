Vog a metà stagione con il segno più

La stagione melicola del Vog è al giro di boa. Il raccolto 2016 del Consorzio si è attestato su 627.000 tonnellate di frutta da tavola, segnando un +2% rispetto al raccolto della stagione precedente. Le singole varietà hanno dato risultati differenti: se le Gala hanno segnato un -4%, salgono invece le Golden con un +6% e le Braeburn con una crescita del 10%. Il calo più consistente si è avuto nelle Fuji (-22%), nelle Granny Smith (-8%) e nelle Morgenduft (-16%). Tutte le mele Club, dopo un raccolto 2015 piuttosto debole, segnano buoni incrementi, tanto da avvicinarsi quasi ad un raccolto pieno, come ad esempio nel caso della Cripps Pink.

Le vendite

Dopo un avvio campagna tranquillo nei mesi di settembre e ottobre, a novembre e dicembre i mercati hanno segnato una buona ripresa. “Con l’inizio del nuovo anno, ci troviamo perfettamente in linea con il nostro piano di vendita – afferma Gerhard Dichgans, direttore del Consorzio Vog. Anche in questo caso, le singole varietà hanno performato in modi diversi. Benissimo le Royal Gala e le Red, dove le vendite a dicembre hanno superato le nostre attese. Risultati secondo le previsioni per le vendite di Fuji, Braeburn e Granny, tenendo conto anche del volume minore raccolto. Sotto tono solo le Golden, che pagano lo scotto della chiusura dei mercati di esportazione, specialmente Egitto e Maghreb”.

I ricavi dalle vendite si muovono su un livello uguale o di pochi centesimi superiore a quello dello scorso anno, con la eccezione positiva delle Gala, per la quale - con oltre il 60% del raccolto già venduto - la grande domanda dei mercati ha dato spazio a qualche ritocco più importante sulle quotazioni.

Con l'inizio del 2017, lo sguardo è rivolto ai prossimi mesi e ai possibili sviluppi del mercato. “Guardando al futuro, una prima constatazione positiva viene dal fatto che la qualità delle mele immagazzinate è ottima, e si distingue positivamente da quella dell’anno passato – commenta Dichgans. Questo vale anche per le nostre Gala, che lo scorso anno avevano dato alcuni problemi. Quest’anno, possiamo invece puntare pienamente sulla buona qualità di conservazione della frutta e fornire del prodotto ai nostri clienti fino a fine marzo, inizio di aprile”.

I mercati internazionali

Le vendite del Vog sul mercato italiano e nelle tradizionali destinazioni europee procedono come da programma. A preoccupare il Consorzio sono invece i mercati di sbocco del Nordafrica, che negli ultimi anni sono man mano divenuti strategici per le mele italiane.

In Libia e Algeria il mercato è praticamente chiuso per la massiccia svalutazione della moneta locale. L’Egitto, che fino all’estate 2016 era il partner per eccellenza della frutta italiana e delle mele dell’Alto Adige, non ha più le risorse economiche sufficienti per pagare la merce di importazione, divenuta troppo cara.

Si erano aperti, nel contempo, mercati alternativi: le esportazioni verso il Medio Oriente e la Penisola araba marciavano a pieno ritmo. Buono l’andamento delle vendite verso la Spagna e, sorprendentemente, anche le esportazioni verso il Sudamerica ed India. Anche in direzione Scandinavia, dopo un inizio debole, la domanda si è portata nuovamente sui volumi consueti.

“A renderci fiduciosi sul proseguo della campagna è una tendenza che osserviamo oramai da alcuni anni – conclude con un’ultima riflessione il direttore del Vog. Anche nella seconda metà della stagione infatti la preferenza della clientela resta per il prodotto europeo. Ne fanno le spese le importazioni dall'emisfero Sud, che stanno perdendo da cinque anni a oggi importanti quote di mercato in Europa. E in questo contesto, l’Alto Adige quest’anno potrà giocare le sue carte, contando sulla qualità della propria offerta”.