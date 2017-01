Barilla punta ancora sul branded content Voiello

Torna per la terza edizione il progetto di comunicazione digitale Voiello Master of Pasta, che in collaborazione con MasterChef Italia crea contenuti esclusivi.

Dopo il positivo riscontro degli scorsi anni, torna per la terza edizione Voiello Master of Pasta, il branded content del marchio Barilla ispirato e legato al popolare programma televisivo Masterchef Italia. Un progetto di comunicazione digital e social che fa da sorta di "spin off" alla trasmissione principale, attraverso il lancio di una sfida culinaria extra per i concorrenti.

La competizione, naturalmente basata sulla pasta Voiello, andrà in onda esclusivamente online su apposito sito ridisegnato dall'agenzia creativa The Big Now. In programma anche attività di engagement ulteriore e premi per gli utenti più fedeli.

“Il punto di forza della comunicazione digitale di Voiello sarà la qualità dei contenuti, rilevanti per i tanti food lover italiani e al contempo in grado di rappresentare il posizionamento premium del brand", sottolinea Rossella Ferrara, Digital Strategy & Innovation Director di The Big Now.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa si rimanda al precedente articolo.