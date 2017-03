Walgreens Boots Alliance pubblica il bilancio sociale 2016

Nel 2016 Walgreens Boots Alliance ha anche raggiunto importanti traguardi nella rendicontazione delle attività di Corporate Social Responsibility, stabilendo nuovi parametri per misurare i progressi futuri

Il report annuale di Corporate Social Responsibility per l’anno 2016 di Walgreens Boots Alliance ne sottolinea il ruolo di leadership nel sostegno alle comunità e per la tutela ambientale. Lo scorso anno, il coinvolgimento del gruppo in attività di beneficenza e a favore delle comunità ha permesso, ad esempio, di raccogliere 20 milioni di dollari attraverso la partecipazione a Red Nose Day, ente di raccolta fondi per aiutare i bambini in povertà. Il programma Get a Shot. Give a Shot® di Walgreens Boots Alliance ha inoltre permesso di distribuire più di 15 milioni di vaccini salva-vita in 3 anni. L'azienda ha infine riciclato circa il 50 per cento delle 549.000 tonnellate di rifiuti prodotti nell’anno. Nel 2016 Walgreens Boots Alliance ha associato i propri obiettivi di CSR con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’impegno e gli importanti risultati raggiunti sono stati premiati lo scorso anno dalla United Nations Foundation, che ha conferito all'azienda il prestigioso riconoscimento Global Leadership Award.

Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di Walgreens Boots Alliance, commenta: “Nella nostra azienda ci sono molte interessanti esperienze di responsabilità sociale e ambientale. Sono immensamente orgogliosa di tutte queste iniziative, fortemente integrate nel nostro operato quotidiano, perché dimostrano quanto i nostri collaboratori abbiano a cuore queste tematiche. Ci siamo posti 12 obiettivi sfidanti collegati alle nostre attività di business e siamo entusiasti di poter mostrare i progressi compiuti”.