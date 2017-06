È online il nuovo sito di Westfield Milano, che terrà gli utenti informati sull'evoluzione, non solo commerciale, del più grande progetto retail in corso d'opera a livello nazionale e fra i più importanti d'Europa: a Milano-Segrate apriranno, in data da stabilire, 300 negozi fra i quali Galeries Lafayette e Uci Cinema

Westfield, uno dei marchi internazionali più famosi e innovativi nell'industria degli shopping centre urbani, che ha debuttato in Europa con i faraonici mall di Londra e Stratford (nell'edizione 2016 del Retail & Consumer Summit al Sole 24 Ore c'è stato fra gli ospiti Stephen Wood, managing director di Westfield Uk: Wood è di Leicester) e lavora da tempo per aprire il suo primo gioiellino a Milano sul quale ha puntato circa 1,3 miliardi di euro di investimenti, lancia il nuovo sito per aggiornare lo sviluppo del progetto.

Nel nuovo sito Westfield comunicherà tutte le informazioni relative allo sviluppo del progetto Westfield Milano, che sorgerà a Segrate, alle porte di Milano, con l’obiettivo di unire in un’unica struttura il meglio della moda, dell’architettura, del design, della ristorazione, dell’intrattenimento e della tecnologia.

Dalla home page è possibile accedere e consultare, in modo semplice e immediato, i principali canali del sito. Particolare attenzione è stata dedicata al canale Community che rappresenterà uno strumento per essere costantemente aggiornati sulle attività e opportunità che la nascita di Westfield Milano offrirà all’intera realtà locale.

Westfield Milano è un progetto Arcus Real Estate (Percassi) che si configura come una sorta di mega astronave commerciale che atterrerà sulla parte est milanese, tra parco Lambro, l'idroscalo e l'aeroporto di Linate, con 300 negozi, 50 punti di vendita di lusso, 50 unità di ristorazione tra ristoranti e locali, 10.000 parcheggi.

Già prenotati da tempo Galeries Lafayette che aprirà qui per la prima volta in Italia i suoi grandi magazzini stile Parigi, e Uci Cinema.