Westfield Milano ha siglato due nuovi accordi con Gruppo Coin: OVS e Coin Excelsior.

OVS, leader in Italia nel settore fast fashion per donna, uomo e bambino, e scelto ogni anno da 15 milioni di consumatori, aprirà un flagship store di 3.000 mq all’interno di Westfield Milano.

A 8.000 mq di vendita ammonterà, invece, la superficie del department store premium a insegna Coin Excelsior. "La firma dell’accordo con due importanti retailer italiani come OVS e Coin Excelsior conferma la forza della nostra proposta -commenta John Burton, OBE, Head of Development, Westfield UK/Europe-. Stiamo vivendo un momento importante e di grande interesse da parte di brand che scelgono Westfield Milano per l’apertura dei propri flagship europei. Stiamo creando una nuova e unica destinazione per gli acquisti e il tempo libero che si inserisce nel mercato mondiale della moda, con un mix di fashion, retail, ristorazione, eventi e intrattenimento".

"Diamo il benvenuto a questi importanti brand italiani -saluta Victor Busser Casas, Managing Director di Arcus Real Estate- che rafforzano il nostro posizionamento nell’area fashion. È una nuova importante tappa per il progetto e insieme a Galeries Lafayette, Westfield Milano porterà una impareggiabile offerta di department store".

Westfield Milano, con una superficie di 185.000 mq, accoglierà il meglio del retail italiano e internazionale, attraverso 300 negozi e un Luxury Village, oltre a 50 ristoranti, spazi per il tempo libero, intrattenimento ed eventi.

Westfield Milano, inoltre, sarà caratterizzato dalla più avanzata tecnologia digitale, dalle grandi firme e dai servizi per il turismo.

Westfield Milano genererà, in un anno, oltre 1 miliardo in vendite al dettaglio e attrarrà consumatori da tutto il mondo grazie alla sua location vicina all’aeroporto di Linate, al centro città e alle più importanti autostrade e reti ferroviarie europee.

I lavori di messa in opera sono iniziati, con l’inizio dei lavori di costruzione nel 2018 e l’apertura del centro nella seconda parte del 2020.

Westfield Milano è una joint venture di Westfield Corporation per il 75% e Stilo Immobiliare Finanziaria per il 25%.