Whirlpool Italia: Marco Merolla è il nuovo marketing director

Avvicendamento al vertice della struttura Marketing di Whirlpool Italia, che vede Marco Merolla nuovo marketing director.

Merolla, 37 anni, laureato in Economia Aziendale presso l’università degli Studi di Napoli, ha iniziato la sua carriera in Red Bull, dove ha ricoperto il ruolo di district sales manager, per poi passare in Galbani nel 2006, dove per 4 anni è stato brand & category manager. Dopo una successiva esperienza da marketing manager in Bialetti, Merolla è approdato a Indesit dove è stato prima commercial and product marketing manager Tumble Dryer e in seguito product marketing manager Laundry. In ultimo, nel 2015, è stato nominato director KitchenAid MDA.

Qualche giorno fa, in occasione della press conference annuale per la presentazione alla stampa delle novità Whirlpool free standing in arrivo sul mercato, il manager ha illustrato la brand strategy del gruppo, con un focus particolare sul nuovo posizionamento del marchio Whirlpool: “La sfida è posizionare Whirlpool sempre più in alto, a partire dalle caratteristiche tipiche dell’identità del brand che offre un’esperienza intuitiva e unica attraverso tecnologia e design e consente al consumatore di vivere il proprio tempo con maggiore libertà”.

Merolla, nel suo nuovo ruolo, riporterà direttamente a Lorenzo Paolini, Ceo, Ad e Vp Whirlpool Italia.